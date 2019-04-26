MEB, anaokulundaki şiddete soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başkentte bir anaokulunda öğrencilerin gözü önünde yaşanan şiddet olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre MEB, bugün medyaya "Anaokulunda çocukların gözü önünde dehşet anları" başlığıyla yansıyan haber ve görüntüler üzerine harekete geçti.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Balgat semtindeki bir anaokulunda çocukların gözü önünde yaşanan kavga ve şiddet olaylarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.

Söz konusu güvenlik kamerası görüntülerinde, özel bir anaokulunda öğretmenin sınıfta çocukların gözü önünde darbedildiği ve çocukların korkuyla sınıftan kaçtığı yer alıyor.

(AA)