İşyeri Sağlık Programları bazı davranışları değiştiriyor, fakat sonuçları değiştirmiyor

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ABD'de, beş büyük işverenden yaklaşık dördü sağlık yardımı paketinin bir parçası olarak bir işyeri sağlık programını çalışanlarına sunuyor. Özellikler değişebilir; ancak bu tür girişimler potansiyel sağlık sorunlarını tanımlamak için ücretsiz taramalar, sigarayı bırakma veya kilo verme koçluğu gibi davranış değiştirme teşviklerini içeriyor.

Genellikle bireyin sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak tanıtılan programlar, sadece işçilerin faydası için değildir. Daha az sağlık sigortası kullanan ve daha az hastalanan sağlıklı çalışanlar, üretkenliği artırır ve işveren harcamalarını azaltır. Düşünce, dolaylı olarak, sağlıklı çalışanların mutlu çalışan olma ihtimalinin daha yüksek olduğu ve başka yerlerde iş arama olasılıklarının daha düşük olduğudur. Bunun sonucunun da işverenlerin çıkan işçi yerine yeniden işe alma ya da çalışan işçi maliyetlerini düşürdüğüdür.

İşverenler bu programlara yılda yaklaşık 8 milyar dolar harcamaktadırlar; ancak ilk büyük randomize, kontrollü değerlerinin test edilmesi, işyerinde sağlıklı yaşamın kötü bir yatırım getirisine sahip olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar, 18 ayda 160 tesiste 30 binden fazla çalışanı takip etti. Rastgele seçilen 20 iş yeri, toplam 4 bin çalışana sağlıklı yaşam programı sundu. Kontrol görevi gören diğer 140 iş yeri hiçbir sağlık seçeneği sunmadı.

Sağlık programları bulunan iş yerlerinde, düzenli olarak egzersiz yapan ve ağırlıklarını aktif olarak yöneten işçilerin kendi bildirdiği oranlar, kontrol alanlarına göre sırasıyla yüzde 8,3 ve yüzde 13,6 idi. Bu rakamlar, sağlıklı yaşamı teşvik eden sitelerde çalışanların daha sağlıklı olduğunu gösteriyor gibi görünebilir, ancak araştırmacılar bunun böyle olmadığını buldu.

Araştırmacılar iş yeri sağlık programlarının algılanan uyku kalitesi gibi bildirilen diğer sağlık ve davranış belirtileri üzerinde önemli bir etkisi olmadığını buldular. Kan basıncı ve vücut kitle indeksi dahil klinik olarak ölçülebilir sağlık sonuçları da değişmedi. Dahası, programlar reçeteli ilaçlar, testler ve doktor ziyaretleri dâhil çalışanların sağlık hizmetlerini kullanmalarını azaltmadı.

Sağlıklı yaşam programlarının devamsızlık, iş performansı veya istihdam süresi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gözlendi.

Çalışma, Amerikan Tabipler Birliği tarafından yılda 48 kez yayımlanan hakemli bir tıp dergisi olan JAMA’da yayımlandı.