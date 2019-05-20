iPhone'un yeni modeli 11R tasarımı ile dikkat çekiyor

Bir sonraki iPhone’u görmemize 4 aydan kısa bir süre kalmışken Bloomberg’in yakın tarihli bir raporuna göre; Apple’ın yeni cep telefonlarına güç germesi beklenen yeni nesil işlemcilerden A13 yongaları için seri üretim başlamak üzere. Raporda ayrıca 2019 iPhone’unun Samsung Galaxy S10 gibi arka tarafında üç kameralı bir dizi belirtiliyor. Sosyal medya yeni iPhone 11 ve iPhone 11 Max’in arkadaki üç kamera dizisiyle nasıl görüneceğini ayrıntılarıyla anlatan fotoğraflar ile dolu. Fotoğrafların çoğu aynı tasarıma sahip gibi görünüyor; telefonun arkasındaki üç mercek, büyük ve çıkıntılı bir kare içinde duruyor. Bu tasarım Apple hayranları arasında çok olumlu bir görüşe sahip değil ve 11R de aynı tasarımı kullanacak gibi görünüyor.

Bloomberg muhabiri Mark Gurman bu hafta iPhone 11R’nin 3D renderini gösteren bir tweet attı ve sadece iki merceğe sahip olmasına rağmen sırtında aynı büyük karenin olduğunu gösterdi. iPhone’un 11R için bu yıl bir telefoto lens eklediği söyleniyor oysa yeni modeller için geniş açılı lens bekleniyor. Apple, iPhone 11R için renk paletine lavanta ve yeşili ekleyerek geçen senenin beyaz, siyah, sarı ve kırmızı seçeneklerine yenilik getirecek. Geçen yılki mercan ve mavi tonlar ortadan kalkıyor. Bunlar dışında iOS 12.3 ile gelen en büyük yeniliklerden biri Apple TV uygulaması için oldu (Netflix gibi abonelik hizmeti olan Apple Plus TV ile karıştırmayınız). Uygulama artık iPhone ve iPad’de yüklenmiş olarak gelecek.

Geçmişte uyguluma hemen hemen tüm video içeriğinizi tek bir yerde gösterse de artık yenilenmiş bir görünüme sahip. Diğer bir değişiklik ise içeriğinizin doğrudan Apple sunucularından aktarılması. Teorik olarak bu, daha hızlı ve daha istikrarlı bir bağlantınız olduğu anlamına gelecektir.

(Forum USA)