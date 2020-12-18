iPhone 12 Pro Max ve mini Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 mini ve 12 Pro Max özellikleri neler?

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı. Apple’ın bu yıl boyutuyla ilgi çeken iPhone 12 Mini modeli ile kamera özellikleri ile merak uyandıran iPhone 12 Pro Max modelleri sonunda ülkemizde de satışa sunulmasıyla birlikte fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu.



iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden oluşan yeni iPhone ailesinden 12 ve 12 Pro modelleri sonrasında 12 Mini ve 12 Pro Max de Türkiye’de satışta.



Ön sipariş üzerinden elde edilebilen modeller için şimdilik 30 Aralık – 6 Ocak arasında teslim tarihi veriliyor.



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İPHONE 12 AİLESİNİN KUTUSUNDA ŞARJ CİHAZI VE KULAKLIK YOK

Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE akıllı saatlerden sonra iPhone 12’lerde de 5W’lık standart şarj cihazı ve aynı zamanda kablolu da olsa bir kulaklık çıkmıyor. Apple modellerin kutusuna bu yıl sadece şarj kablosu koymuş durumda.



Apple bunun arkasında çevreci bir yaklaşım olduğunu aktarıyor. Ancak firma esas olarak 5G’li telefonların artan maliyetini bu şekilde dengeliyor gibi görünüyor.



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İPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?



iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 27 Kasım tarihinde Apple Online mağazası üzerinden satışa sunan, sonrasında da ülkemizdeki bazı Eticaret platformlarında kısıtlı model yelpazesi ile yeni modelleri kullanıcılarla buluşturan Apple, 4 Aralık tarihinde de Akasya ve Zorlu AVM’de yer alan Apple Store’larda fiziksel olarak cihazları tüketicilerle buluşturmuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri bir miktar rötar ile tüketicilerle buluşuyor. Siparişleri yılbaşından önce kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen Apple’ın 11 Aralık itibariyle satışa giren cihazları için belirlediği fiyatlar şöyle:

iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu!

İPHONE 12 MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 12 Mini 64GB - 9 Bin 999 TL

iPhone 12 Mini 128GB - 10 Bin 499 TL

iPhone 12 Mini 256GB - 11 Bin 499 TL

İPHONE 12 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16 Bin 999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17 Bin 999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19 Bin 999 TL

Cihazlar hali hazırda apple.com.tr üzerinden satın alınabilir durumda. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada online olarak ürünleri satın aldığınızda gönderim tarihi olarak 27 Aralık - 4 Ocak olarak verdiğini görüyorduk. Tabi burada kargodaki gecikmeler düşünülerek tolerasyonlu süreler verilmiş. Muhtemelen daha kısa süre içerisinde cihazınız elinizde olacaktır diye düşünüyoruz. Apple'dan edinebildiğimiz kısıtlı bilgiye göre ise ön siparişte cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı yönünde.

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APPLE'IN KOŞULSUZ İADE GARANTİSİ

Bu arada Apple Türkiye, 10 Kasım 2020 ile 6 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınan tüm ürünler için süre aramaksızın iade hakkı sunuyor. Bu tarihler arasında satın alacağınız tüm ürünleri, 20 Ocak 2021 tarihine kadar ek bir koşul belirtmeksizin iade etme hakkınız bulunuyor. Bu tarihler arasında kalan dönemden sonra ise yine Apple.com.tr veya Akasya ile Zorlu AVM mağazalarından satın aldığınız ürünü elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde koşulsuz olarak iade edebiliyorsunuz. Apple iade dıurumlarında herhangi bir kesinti yapmadan ödediğiniz parayı iade ediyor.

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