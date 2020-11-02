Xiaomi iPhone 12 serisi ile uyumlu çok ucuz şarj cihazı çıkarıyor

Xiaomi iPhone 12 uyumlu şarj aleti çıkaracağını duyurdu. Apple iPhone 12 ile birlikte, kutudan şarj aleti çıkarma kararı almıştı. Apple böylelikle kullanıcılarını ayrıca satın almaya ya da MagSafe gibi aksesuarlara yönlendirdi. Kullanıcıların imdadına yetişen Xiaomi iPhone 12 uyumlu şarj aletini 20W gücüyle satışa sunacak.

XIAOMI iPHONE 12 ŞARJ ALETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın şarj aletini kutudan çıkarma kararının ardından Xiaomi harekete geçti. Şarj aleti konusunda iPhone kullanıcılarına daha ucuz bir seçenek sunmak üzere yola çıkan Xiaomi, USB-C Power Delivery standardındaki 20W’lık şarj aletini 3 Kasım’dan itibaren satışa sunacak.

XIAOMI iPHONE 12 ŞARJ ALETİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Şu anda Apple’ın ABD online mağazasındaki şarj aleti seçeneklerinden MagSafe şarj aleti 39 dolar ve 20W’lık adaptör 19 dolar üzerinden satılıyor. Bu adaptöre uygun bir USB-C’den Lightning kablosu almak isterseniz ise en az 19 doları daha gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Xiaomi’nin aynı güçteki şarj aleti 5 dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunulacak. Adaptör ayrıca birden fazla hızlı şarj protokolüne de sahip. Galaxy S10 ya da iPad Pro gibi farklı cihazlara da hızlı şarj sunabiliyor. Xiaomi, güvenlik konusunda da yüksek kesinlikte direnç ölçüm cihazları, yüksek voltaj ve akım koruması, yüksek sıcaklık koruması gibi destekleriyle hayal kırıklığına uğratmıyor.

Şirketin 20W’lık şarj aleti beyaz renge ve 43.8 g ağırlığa sahip. 3 Kasım’dan itibaren ilk olarak Çin’de satışa sunulacak olan cihazın rekabette öne çıkması öngörülebilir.