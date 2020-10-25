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25 Ekim 2020 Pazar 11:24 | Son Güncelleme:

iPhone 12 Pro'nun en önemli kusuru ortaya çıktı

iPhone 12 Pro'nun en önemli kusuru ortaya çıktı

Yapılan incelemeler sonucunda, iPhone 12 Pro'nun önemli bir kusuru olduğu ortaya çıktı. Akıllı telefonun, ekranı açık olarak iki buçuk saat kullanıldıktan sonra batarya doluluk oranının yüzde 18'e kadar düştüğü tespit edildi.

Apple'ın yeni akıllı telefonunun ilk incelemeleri, cihazın ciddi bir kusurunun olduğunu ortaya çıkardı.

ABD merkezli internet portalı Verge’nin aktardığına göre, iPhone 12 Pro’nun bataryası özellikle 5G ağlarına bağlandığında oldukça hızlı bir şekilde bitiyor.

Akıllı telefon, ekran açık olarak iki buçuk saat kullanıldıktan sonra batarya doluluk oranı yüzde 18’e kadar düşüyor.

Engadget portalı uzmanları da aynı sonuca vararak, iPhone 11'in pil ömrüne alışkın kişilerin yeni modeldeki bu durumla ‘hayal kırıklığına uğrayacağını’ belirtti.

Apple geçen hafta iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni iPhone serisini tanıtmıştı.

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