iPhone 12 serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyat aralığı ne olacak? İşte detaylar

Türkiye'de iPhone 12 modeliyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken, kullanıcılar Apple'ın son gözdesi iPhone 12 serisinin Türkiye'ye geleceği tarih ve fiyatlarını merak ediyor. iPhone 12 serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatları ne olacak? soruları yanıt buldu.

Operatörlerden iPhone 12 serisinin Türkiye'ye geleceği tarih ve fiyatlarıyla ilgili detayların sızdığı iddia edildi. iPhone 12 serisinin bu ay Türkiye'ye gelmeyeceği öğrenildi.

Türkiye'ye oldukça geç gelmesi beklenen yeni telefonların gelişinin Aralık ayının ilk hafta olması bekleniyor. Peki fiyatlar ne olacak?

Geçtiğimiz haftalarda operatörlerden sızdığı iddia edilen iPhone 12 fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL

iPhone 12 128 GB: 11.499 TL

iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

iPhone 12 mini 64 GB: 9.999 TL

iPhone 12 mini 128 GB:10.499 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 11.499 TL

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL

Diğer yandan Apple, geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone modellerinin yeni fiyatları...

AirPods Pro eski fiyat: 2099 TL

Yeni fiyat: 2499 TL

İkinci nesil AirPods eski fiyat: 1299 TL

Yeni fiyat: 1599 TL