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  3. İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, XQ-58A Valkyrie adlı insansız savaş uçağının ikinci uçuşunu yaptığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarının Kratos İnsansız Hava Sistemleri ile ortak geliştirdiği, 2 bin kilometre uçuş menziline ve elektronik harp ekipmanlarına sahip silahlı insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie’nin ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin (USAF) konuyla ilgili yayımladığı basın bülteninde, “Uzun menzilli, yüksek ses altı hıza sahip insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie, 11 Haziran 2019 tarihinde Arizona Yuma Proving Grounds'ta ikinci uçuşunu tamamladı. Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, XQ-58A'yı geliştirmek için Kratos İnsansız Hava Sistemleri ile ortak oldu.” denildi.

Araç, 71 dakikalık uçuş süresini başarıyla tamamladı. İlk uçuşunu 5 Mart 2019'da yapan aracın, kontrat tarihinden itibaren iki buçuk yılda prototipin havalanmasının sağlandığını belirtilirken, USAF tarafından, “XQ-58A, sistem işlevselliğini, aerodinamik performansı, lansman ve kurtarma sistemlerini değerlendirmeyi içeren iki aşamada toplam beş planlı deneme uçuşu yapacak.” açıklamasında bulunuldu.

XQ-58A Program Yöneticisi Doug Szcublewski, "XQ-58A düşük tedarik ve işletme maliyetleri ile oyun değiştiren ve mücadele yeteneği sağlayan sınıfının ilk örneğidir.” açıklamasında bulunmuştu.

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