İnsansız helikopter ilk gece görevini tamamladı

TM Dijital Haber Merkezi

Çin'in Aviation Industry Corporation (AVIC) tarafından geliştirilen AV500 insansız helikopterinin 14 Haziran'da ilk gece gecesi operasyonunu tamamladığı ve yakında hizmete girmesi beklendiği açıklandı.

Üretici firma Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD yapımı MQ-8 saldırı helikopterine rakip olarak geliştirilen insansız helikopterin, Güney Çin'in Hainan Eyaletinden saniyede 15 metrelik bir hızla denize doğru uçtuğunu bildirildi. Ayrıca helikopterin, nemli koşullarda başarılı bir şekilde uçtuğu, hedeflenen gemiye indiği ve elektro-optik kameralarını kullanarak kızılötesi görüntüleri geri aktardığı bildirildi.

AVIC'ten yapılan açıklamada, “AV500, testler sırasında olağanüstü çevresel adaptasyon ve güçlü güvenilirlik gösterdi." ifadelerine yer verildi.

AV500 insansız helikopteri, devriye, keşif, hasar değerlendirmesi ve ordunun saldırı görevlerinde bulunabilir. Firma helikopterin, terörle mücadele, yangınla mücadele ve afet değerlendirmesi ile ilgili misyonlara da görevlendirilebileceğini söyledi.

İnsansız helikopter daha önce yapılan testlerde, silahlı uçuş ve atış testini, kuzeybatı Çin'in Qinghai Eyaletindeki Golmud'daki hava üssünde başarıyla tamamladı. AV500, Çin'in kuzey batısındaki Gansu eyaletindedi testte ise 5,006 metre yüksekliğe ulaşarak yurt içinde geliştirilen insansız helikopter irtifa rekorunu kırdı.

AV500 insansız helikopteri, lazer güdümlü füzeler ve makineli tüfekler ile donatılabilecek hafif bir insansız helikopter. Maksimum kalkış ağırlığı 500 kilogram, taşıma kapasitesi ise 190 kilogram. Uçma yüksekliği 5 bin metreye ulaşabilir, maksimum dokuz saat uçuş ve 200 kilometrelik bir kontrol yarıçapına sahiptir.