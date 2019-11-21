Valve Half Life Alyx yeni oyunu çıktı? Half Life Alyx geldi mi? Oyunseverler dikkat

Half Life Alyx geldi mi? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Half-Life, sanal gerçeklik oyunu ile geri dönüyorYeni oyun, Half Life 2’nin duyurulduğu 2004 yılından bu yana oyun severlerin merakla beklediği Half Life 3 heyecan yarattı. Half Life Alyx geldi mi? oyunseverler tarafından araştırılıyor. İşte yanıtı..

HALF LİFE ALYX GELDİ Mİ?

Valve, resmi Twitter hesabından merakla beklenen yeni Half Life oyununu duyurdu. VR için geliştirilen Half Life: Alyx, 21 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 21'de tanıtılacak.



Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam'in sahibi olan Valve, şu sıralar tüm dikkatleri üzerinde toplamış durumda. Çünkü şirket, geliştiricisi olduğu "Half Life" serisine yeni bir oyun ekledi. Aslına bakacak olursak konuyla ilgili bir süredir çeşitli söylentiler vardı ve artık Valve tarafından yapılan açıklamalarla bu söylentiler doğrulanmış oldu. Valve'ın duyurduğu oyunun ismiyse "Half-Life: Alyx".

Valve'ın yeni oyunu, adından da anlaşılacağı üzere yeni bir Half-Life oyunu. Oyunla ilgili elimizde hiçbir bilgi yok ancak oyunun Steam VR için geliştirildiği Valve tarafından resmen açıklandı. Yani Half-Life: Alyx, Valve'ın yeni sanal gerçeklik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İşin en güzel tarafı ise oyunla tanışmak için çok uzun bir süre beklemeyeceğiz. V

Half-Life: Alyx

Oyunseverlerin yeni bir Half-Life oyunuyla tanışmalarının üzerinden 21 yıldan fazla zaman geçti. Şirket, bugüne dek konuyla ilgili net açıklamalarda bulunmadı ve oyunseverler de artık neredeyse ümitlerini kesmiş durumdalar. Ancak yapılan açıklamalar, oyunseverlerin yarın yeni bir Half-Life oyunuyla tanışacaklarını gözler önüne seriyor.

Valve'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda "amiral gemi" ibaresi yer alıyor. Şirket, geliştirdiği yeni Half-Life oyununu VR türünde bir amiral gemisi oyun olarak tanımlıyor. Bu ibare kafalarda bazı soru işaretleri oluşturuyor çünkü Valve, oyunun klavye-mouse ile oynanacak bir sürümünün varlığından bahsetmedi. Bu da demek oluyor ki Half-Life: Alyx, sadece Steam VR desteğine sahip olacak.