Google IO 19'da öne çıkan teknolojik yenilikler: Pixel 3A ve Nest Hub Max

Google'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı "Google I/O 2019"da data güvenliğinden, kanseri tespit eden yapay zeka çalışmalarına kadar pek çok teknolojik gelişme ele alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde düzenlenen "Google I/O 2019" etkinliğinin ilk günü birçok ilgi çekici konferansa ev sahipliği yaptı.

Google şirketinin en son teknolojik yeniliklerinin tanıtıldığı konferanstan öne çıkan detayları AA muhabirleri derledi.

PIXEL 3A ve 3A XL

Etkinliğin merakla beklenen ürünlerinden olan Google'ın akıllı telefon serisi Pixel’in 3A ve 3A XL modelleri kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Bir önceki modellere göre ucuzluğu ile dikkati çeken 3A serisi telefonlar 400 dolar başlangıç fiyatıyla duyuruldu. Önceki Pixel modellerinde olduğu gibi yüksek kaliteye sahip kamerasıyla öne çıkan yeni seride, hem ön hem de arka kamerada gece görüşü, süper zoom ve portre modu özelliği bulunuyor. Siyah, beyaz ve mor renk seçeneğine sahip Pixel 3A ve 3A XL bugünden itibaren satışa sunuldu.

KANSER HASTALARINA UMUT VEREN YAPAY ZEKA

Etkinlikte sağlık sektörünü yakından ilgilendiren bir yapay zeka çalışmasının da tanıtımı yapıldı. Google tarafından gelişim aşamasında olan yapay zeka uygulaması ile kanser virüsünün gerçek bir doktordan çok daha önce tespit edilmesi amaçlanıyor.

Google Ürün Yöneticisi Dr Lily Peng, uygulamanın, kanseri bir yıl öncesinden tespit edebileceğini ve bu sayede hastalıktan kurtulma oranının yüzde 40 oranında artacağını belirtti.

NEST HUB MAX

Etkinliğin öne çıkan bir diğer ürünü evlerin dijital teknolojilerle yönetilmesini mümkün kılan Google Nest Hub Max. Ürün, Google’nin önceden duyurduğu Nest kamera, Google Home Hub ve Google Home Max’in kombinasyonuyla ortaya çıktı.

229 dolar etiket fiyatıyla duyurulan ürün, güvenlik kamerası, akıllı görüntüleme ve hoparlör gibi birçok özelliğe tek cihaz aracılığıyla ulaşılmasına olanak tanıyor.

Cihaz, yüz tanıma sistemine sahip kamerası sayesinde kullanıcılara kişiselleştirilmiş kullanım imkanı sunuyor.

Nest Hub Max yaz sonunda satışa sunulacak.

VERİ GÜVENLİĞİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından dünya genelinde en çok konuşulan konulardan olan veri güvenliği konusunda şirket yetkilileri, kullanıcıların datalarını daha az toplayacağının müjdesini verdi.

Google, veri işleme sisteminde de değişikliğe giderek, daha fazla datayı kendi sistemine yüklemeden işleyeceğini açıkladı.

ANDROID Q’NUN YENİLİKLERİ: SMART REPLY VE FOCUS MODU

Android’in yeni sürümü Android Q, kullanıcılara koyu tema özelliğiyle cihazlarını kullanabilme imkanı sağlıyor.

Batarya ömrünü uzatmaya yönelik olarak geliştirilen bu özellik, kullanıcılar tarafından açılıp kapatılabilecek.

Makine öğrenimi teknolojisi kullanılarak geliştirilen "Smart Reply" özelliği sayesinde, mesajlaşma uygulamalarından gelen bildirimlere önerilen kalıplarla hızlı şekilde cevap verilebiliyor.

"Smart Reply", kullanıcının sistemdeki olası hareketlerini tahmin edebiliyor ve bu tahminlere göre öneriler sunabiliyor.

Örneğin, adres bilgisi içeren bir mesaj geldiğinde, Android Q kullanıcıya bildirimler kısmından otomatik haritaya ulaşmasını sağlıyor.

Yeni sürümde duyurulan Focus Modu sayesinde kullanıcılar vakitlerini alan ve dikkatlerini dağıtan uygulamaları seçebilecek ve bu uygulamaların kullanımını sayesinde azaltabilecek.

Ayrıca kullanıcılar matbu halde olan bir metni tarayarak dijital hale getirebilecek ve istenilen dile tercüme edebilecek.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN LIVE CAPTION

"Live Caption" özelliği, hem kullanıcının çektiği hem de internet üzerinden izlenen tüm video içeriklerinin altyazılı şekilde takip edilebilmesine olanak sağlıyor.

"Android Q"nun bu özelliği işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılara yönelik geliştirildi. Bu özellik telefon görüşmelerinde de kullanılabilecek ve konuşmanın gerçek zamanlı transkriptini kullanıcıya sunacak.

SÜRÜŞ MODU (DRIVING MODE)

Google’nın tanıttığı yeniliklerden bir diğeri ise “Driving Mode özelliği. Bu yıl yaz ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak olan "Driving Mode" özelliği ile kullanıcılar sesli komutlarla gitmek istedikleri yerin komutunu verebilecek, müzik açabilecek, telefona gelen çağrıları kabul veya reddedebilecek.

GOOGLE ASİSTAN

Google Asistan yeni yapılan güncellemeler ile kullanıcılara pek çok kolaylık sunacak. Google’un sadece soru sorulduğunda cevap veren bir teknolojiden gerçek dünyada işlerin yapılmasını kolaylaştıran bir teknolojiye dönüştüğünün altını çizen Google CEO’su Sundar Pichai, Google asistana vereceğimiz sesli bir "önümüzdeki gezim için bana araba kirala" komutu ile Google Asistan'ın araba kiralama sitesine otomatik olarak girerek ve telefon kullanıcısının kişisel bilgilerini otomatik olarak doldurarak hayatı kolaylaştıracağını belirtti.

Google'ın servislerine ve ürünlerine dair yenilikleri duyurduğu I/O 2019 etkinliği yarın sona erecek.

(AA)