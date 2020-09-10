Gençlerden sürücüsüz araç atağı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen yarışlar tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün gerçekleştirilen roket yarışlarının ardından dün de üniversiteliler tasarladıkları otonom yani sürücüsüz araçlarla pistteydi. Yarışmanın finalinde ikisi lise, 15’i çeşitli üniversitelerden olmak üzere 17 takım mücadele etti. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’na katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, araçları inceledi. Varank, Robotaksi’nin çok üst düzey bir yarışma olduğunu, burada gençlerin zorlu bir parkuru bitirmesi gerektiğini söyledi.

BİRİNCİYE 75 BİN LİRA



Parkurda lidar radarlarının olduğunu, kameralarla kontrol yapıldığını, bunun yanı sıra gençlerin bir algoritma hazırlamaları gerektiğini anlatan Varank, Teknofest kapsamında teknoloji yarışmaları düzenlediklerini ve bunun da en zorlularından biri olduğunu vurguladı. Varank, “Ödüller büyük, birinciye 75 bin lira veriyoruz” diye konuştu. Otonom teknolojilerin gençlerin teknolojileri olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, “Gençlerimiz geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyor. Global firmalar bile bunu tam olarak oturtabilmiş değil” dedi.

EKİPMAN DESTEĞİ VAR



Gençlere verdikleri desteklere değinen Bakan Varank, şunları kaydetti: “Ekipman desteği veriyoruz. TÜBİTAK ve HAVELSAN’dan danışman hocalarımız onlara yardımcı oluyorlar, mentörlük yapıyorlar. Araçların hazırlanması, burada iki gün üst üste yarışmaların yapılması zorlu bir süreç. Rektörlerimizin gençlere daha çok sahip çıkması lazım.”

YERLİ OTOYU HALK ÇOK SEVDİ



TOGG ile ilgili bi soru üzerine de Varank, şunları kaydetti: “Çalışmalar hızla devam ediyor. 2022 sonunda Türkiye’nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz. Otomobilleri halkımız çok sevdi.”

TOGG’UN OTONOM YAZILIMINA DAVET



Gençlerden beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Bakan Varank, “Ben buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG’un otonom yazılımında çalışmasını isterim. Bizim buna ihtiyacımız da var” yanıtını verdi. Varank, roket yarışmalarında başarılı olan gençlere ROKETSAN’da iş ve ücretli staj imkanı verdiklerini belirterek, “Buradan mezun gençlerimize de staj imkanını çok rahat sağlarız. Bu yarışmalarda özel sektörle iş birliği halindeyiz. Bütün sektörle de irtibat halindeyiz onlara tabii ki yardımcı olacağız” diye konuştu.