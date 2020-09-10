'Gençler Türkiye'ye lig atlatacak'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen roket yarışlarının son gününde yarışmacıları yalnız bırakmadı.

TOHUM ATILIYOR

Demir, gayretli gençlerle Türkiye’nin gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğini belirterek “Bugün atılan tohumlar, dikilen fidanlar bir ormana dönüşmüş olacak. Burada gördüğümüz heyecanı, savunma sanayii teknolojilerini bir üst lige taşıyacak çabalar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ROKETLER HAVALANDI



82 TAKIM MÜCADELE ETTİ



Roket yarışlarının son gününde üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 82 takım mücadele etti. Yüksek irtifa atışlarını izleyen Demir “Bu yarış, gençlerimizle kutlu bir yürüyüşün koşuya dönüşmesi, bir enerjinin harekete geçip artık üretime dönüşmesi anlamına geliyor” dedi.