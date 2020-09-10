  • $7,4786
  • 8,8459
  • 467.949
  • 1099.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Eylül 2020 Perşembe 00:11 | Son Güncelleme:

'Gençler Türkiye'ye lig atlatacak'

'Gençler Türkiye'ye lig atlatacak'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, roket yarışlarına katılan gençlerin gayretinin kendisini sevindirdiğini belirterek, “Milli teknoloji hamlesinin itici gücü, bu tür çabalar. Bu çabalar yarın bizlere çok büyük neticeler olarak geri dönecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen roket yarışlarının son gününde yarışmacıları yalnız bırakmadı.

TOHUM ATILIYOR

Demir, gayretli gençlerle Türkiye’nin gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğini belirterek “Bugün atılan tohumlar, dikilen fidanlar bir ormana dönüşmüş olacak. Burada gördüğümüz heyecanı, savunma sanayii teknolojilerini bir üst lige taşıyacak çabalar görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ROKETLER HAVALANDI  

82 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Roket yarışlarının son gününde üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 82 takım mücadele etti. Yüksek irtifa atışlarını izleyen Demir “Bu yarış, gençlerimizle kutlu bir yürüyüşün koşuya dönüşmesi, bir enerjinin harekete geçip artık üretime dönüşmesi anlamına geliyor” dedi. 

<p class='MsoNormal'>Peki, imam hatip mezunları çirkin ifadelere nasıl tepki gösteriyor? ÖNDER Gene

İmam hatip mezunları çirkin ifadelere ne diyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu

9 Eylül Çarşamba Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları kaç TL?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.