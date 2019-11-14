Facebook'ta büyük skandal! Haber kaynağında kameranızı kullanıyor

Son yıllarda adı birçok gizlilik skandalına karışan sosyal medya platformu Facebook, bu nedenle milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülere baktığımızda ise; Facebook'un, skandallarına bir yenisini daha eklediğini görüyoruz.

Joshua Maddux ismindeki bir kullanıcı, Facebook'un iOS uygulamasında yeni bir gizlilik sorununu ortaya çıkardı. Maddux'un paylaştığı aşağıdaki görüntüde, uygulamanın haber akışında dolaşırken, arka planda kamerasının çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

Facebook’ta o esnada bir fotoğraf açıp aşağı kaydırdığınızda kameranın gerçek zamanlı olarak aktif olduğu ekranın sol kısmında şerit olarak ortaya çıkıyor. Maddux tarafında aynı hata iOS 13.2.2 kullanan beş farklı iPhone’da da olduğu ve iOS 13.1.3 ve iOS 12 ile beraber benzer sorunun karşılanmadığını ifade ediyor. Söz konusu bu sorunun sadece Facebook uygulamasının kamera uygulamanıza erişim izni vermeniz durumunda ortaya çıktığı ifade ediliyor. Kullanıcı gizliliğini önemli bir şekilde etkileyen bu hatanın iOS tarafından mı yoksa Facebook uygulamasından mı kaynaklı olduğu henüz belli olmuş değil.

Her iki cepheden henüz konu ile alakalı bir açıklama gelmiş değil. Ancak akıllara 2017 yılında yaşanan ve 87 milyon kullanıcının verilerini kaptırılan Cambridge Analtytica skandalı geliyor. Bu noktada Facebook’un kullanıcı verileri tarafında hiçte temiz bir sicili bulunmuyor.

Kaynak: Webtekno