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Facebook'a tarihi ceza: 5 milyar dolar

Facebook'a tarihi ceza: 5 milyar dolar

ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kestiği ifade edildi. 

Cezanın 2'ye karşı 3 oyla kabul edildiği bildirildi. 

Kararın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığının da onayının gerektiği kaydedilirken, bu incelemenin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Facebook'dan konuyla ilgili herhangi açıklama yapılmadı.

Bu cezanın, 2012'de Google'a kesilen 22 milyon doları geride bıraktığı ve bir teknoloji firmasına kesilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi.

Geçen sene 56 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un, bu yıl da 69 milyar dolar civarında bir hasılata ulaşması bekleniyor.

CAMBRİDGE ANALYTİCA VERİ SKANDALI
Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan "veri güvenliği" konusu geçen yıl patlayan Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkmıştı.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

(AA)

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