Elon Musk çılgın projesi uzaydan ultra hızlı internetin ilk adımını attı

TM Dijital Haber Merkezi

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularını (Starlink) başarıyla yörüngesine gönderdi.

Uydular, 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine gönderildi.

Bu uçuşla Falcon 9 roketi 71. uçuşunu, roketin birinci kademe güçlendiricisinin (dünyaya geri inen roket) 40. inişini ve SpaceX’in 2019’da gerçekleştirdiği 6. görevini gerçekleştirdi.

Ayrıca bu fırlatma ile SpaceX'in Falcon 9 roketinin şu ana kadarki bir fırlatılışta uzaya taşıdığı en ağır yük oldu.

2 KERE ERTELEME ALMIŞTI

Fakat söz konusu uçuşun 16 Mayıs'ta yapılması planlanmış ancak ötü hava şartları nedeniyle 17 Mayıs'a ertelenmişti. Ancak bu defa da uydularla ilgili bir yazılım sorunu nedeniyle ikinci fırlatma denemesinin de ertelendiği bildirilmiş ve fırlatma bugüne ertelenmişti.

420 ADET UYDU HIZLI İNTERNET İÇİN UZAYA GÖNDERİLECEK

7 Mayıs'taki Uydu2019 konferansında konuşan SpaceX'in Baş Operasyon Sorumlusu Gwynne Shotwell, bu lansmanda Starlink test uydularının “düzinelerce” olacağını belirtti.

Shotwell, "Bu uydular yerleşik antenler ve elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak olsalar da, uydu içi bağlantılar için yetenekleri bulunmayacak. Bu lansman, gelecekteki lansmanlar için dağıtım stratejisini test etmek için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ultra hızlı internet projesinin belli bir kapsama alanına ulaşması için 420 adet uydunun Dünya etrafında konumlandırılması gerekiyor. İlk operasyonel uydunun ise 2020 yılında fırlatılması bekleniyor.