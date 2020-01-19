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  3. Elon Musk 30 yılda 1 milyon insanı Mars'a gönderecek 

Elon Musk 30 yılda 1 milyon insanı Mars'a gönderecek 

Elon Musk 30 yılda 1 milyon insanı Mars'a gönderecek 

Starship ile ilgili ‘çılgın’ bir detayı paylaşan Elon Musk, günde 3 uçuşla 2050’ye kadar 1 milyon insanın Mars’a ulaşacağını söyledi.

Tesla, SpaceX ve The Boring Company şirketleriyle bilinen Elon Musk, 17 Ocak’ta ‘çok gezegenli yaşama geçişe’ dair bir tweet attı. Elon’un takipçileri, SpaceX’in günde kaç uçuş gerçekleştirmeyi planladığını sordu. Musk, bu soruya ‘günde 3 uçuş’ yanıtını verdi. Fakat asıl heyecanlandıran şey Musk’ın değil takipçisinin yaptığı hesap oldu. Musk’ın takipçisinin yaptığı hesaba göre; günde 3 uçuş demek, 2050’ye kadar 1 milyon insanın Mars’a gitmiş olması demek oluyordu. 
 


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