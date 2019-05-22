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  3. Çin'de yeni yüz tanıma teknolojisi ile bir pandayı diğerinden ayırt etmek mümkün hale geliyor

Çin'de yeni yüz tanıma teknolojisi ile bir pandayı diğerinden ayırt etmek mümkün hale geliyor

Çin'de yeni yüz tanıma teknolojisi ile bir pandayı diğerinden ayırt etmek mümkün hale geliyor

Çin Koruma ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen yeni yüz tanıma teknolojisi ile bir pandayı diğerinden ayırt etmek mümkün hale geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Singapore Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Sichuan Normal Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 10 bine yakın pandanın yüzü analiz edildi.

Sistemi kullanan araştırmacılar, bir pandanın yüzünü diğerinden ayırt edebiliyor. Araştırmacılar, sistem sayesinde sadece hayvanat bahçeleri değil, vahşi hayattaki pandaların da yakın bir zamanda yüz tanıma teknolojisi kapsamına alınmasını umut ediyor.

Araştırmacı Chen Peng, uygulama sayesinde pandaların yaşı, cinsiyet oranı ve ölüm oranı gibi verilerin çok daha kesin ve çok yönlü bir şekilde elde edilebileceğini belirtti.

ÇİN, YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİNE BÜYÜK YATIRIM YAPIYOR

Son yıllarda teknolojiye yaptığı büyük yatırımlarla dikkati çeken Çin, yüz tanıma teknolojisinde de büyük mesafe katetti.

Çin'de sayıları milyonları bulunan kamera ağı ve yüz tanıma teknolojisi sayesinde vatandaşların kim olduğu tespit edilebiliyor.

(Sputnik)

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