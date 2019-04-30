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  3. Çin, bilimsel deneyler için kullanılacak uydu gönderdi

Çin, bilimsel deneyler için kullanılacak uydu gönderdi

Çin, bilimsel deneyler için kullanılacak uydu gönderdi

Çin, bilimsel deneyler, coğrafi araştırmalar ve haritalama için kullanacağı uyduyu yörüngesine gönderdi.

TM Dijital haber Merkezi

Çin, Şansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Başlatma Merkezinden Long March 4B roketiyle bilimsel deneyler, coğrafi araştırmalar ve haritalama için kullanacağı TianJian-2-01 uydusunu fırlattı.

Fırlatmanın ardından rokete ait parçalar yerleşim yerlerine düştü. Kara yoluna düşen bir roket enkazı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

10 GÜN ÖNCE YİNE AYNISI OLMUŞTU

Çin'in 20 Nisan'da Beidou-3G2Q uydusunu yörüngesine göndermek için fırlattığı Long March 3B roketinin parçaları Çin'in Guizhou eyaletinin doğusundaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk Bölgesi'nin bir ilçesi olan Zhenyuan'daki yerleşim alanına düştüğü bildirilmişti.

Çin’in roketlerinin kullandığı roket yakıtı oldukça fazla oranda toksik bileşen içerir ve atılan roket bölümleri Dünya'ya geri döndüklerinde yakıtlarının yüzde 10'u halen araçta kalabilir. Bunlardan en korkulan ise, heptildir. Son derece toksik olan heptilin kanserler ve doğum kusurları ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Bu toksik bileşenler toprağa ya da suya karıştığında da oldukça tehlikeli ve kanserojendir.

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