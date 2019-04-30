Böylesi ilk kez keşfedildi: Evrendeki en bol bulunan elementlerden biri

TM Dijital Haber Merkezi

Cüce gökadalar gibi küçük yıldız sistemlerinin de Samanyolu'nun ana yapı taşları olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, galaksimizdeki yıldızlardan kaç tanesinin ve hangi türde olanlarının uydu cüce galaksilerinden kaynaklandığı belirsizdir.

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemcilerinden (NAOC) Profesör Zhao Gang'ın liderliğindeki uluslararası bir ekip, çökmüş bir cüce galaksiden toplanan kimyasal olarak tuhaf bir yıldız keşfetti. Büyük Gökyüzü Alanlı Çok Amaçlı Fiber Spektroskopik Teleskop (LAMOST) ve Subaru teleskopuyla elde edilen sonuçlara göre, yıldızın evrendeki en bol bulunan sekizinci element olan magnezyuma, alışılmadık derecede düşük bir oranda sahip olduğu keşfedildi.

Bu arada keşfedilen yıldızda evropiyum, altın ve uranyum gibi aşırı miktarda ağır elementler bulundu. Ekip bulgularını 29 Nisan 2019'da Nature Astronomy'de yayımladı.

Makalenin başyazarı olan Zhao, “Yıldızlar, doğum bölgelerinin kimyasal bilgilerini koruyor. Samanyolu'nda oluşan yıldızları cüce gökadalarda oluşan yıldızlardan kimyasal bolluklarına göre ayırt edebiliyoruz.” sözlerini kullandı.

Bu tuhaf yıldızın kimyasal bileşimi, Samanyolu ile etkileşimle bozulan bir cüce galaksiden kaynaklandığını gösteriyor. Veriler, tek bir pozlamada 4 bin spektrum alan spektroskopik bir tarama teleskopu olan LAMOST ile elde edildi. Şimdiye kadar LAMOST, Samanyolu'nun oluşumuyla ilgili çalışmalar için 8 milyondan fazla yıldız spektrumu elde etti.

Makalenin yazarlarından olan Xing Qianfan, “LAMOST tarafından sağlanan büyük spektrumlar bize kimyasal olarak tuhaf yıldızlar bulmak için harika bir fırsat sunuyor. Bu yıldız türü, yıldız sistemlerinin kimyasal evrimini keşfetmek için kullanılabilir. Yeni ve çok fazla ağır element içeren yeni keşfedilen yıldız, bozulmuş cüce galaksilerin kimyasal evrimini araştırmak için bir bakış açısı sunar. Örneğin, Samanyolu'nun çevresinde bulunan cüce gökadaların yıldızlarındaki demir bolluk oranları, Samanyolu'ndaki yıldızların çoğunluğundakilerden çok daha küçüktür.” ifadesini kullandı.

Araştırmacılardan Li Haining, "Bu, çok düşük miktarda magnezyum ve aşırı miktarda ağır element içeren bir yıldızın ilk keşfidir." dedi.

Bu yıldızın ağır elementlerinin aşırı artması, bu cüce galaksinin, demirden daha ağır elementlerin oluştuğu dominant proses olan yüksek verimli hızlı nötron yakalama işleminden (r-proses) etkilendiğini göstermektedir. Bu işlem cüce galaksideki ikili nötron yıldızlarının birleşmesi sırasında gerçekleşebilir.

Zhao, “Kimyasal olarak tuhaf olan bu yıldızın keşfi, cüce galaksilerden toplanmış yıldızların kimyasal olarak tanımlanmasının iyi bir başlangıcıdır. Bu tür yıldızlar Samanyolu'nun oluşum tarihini ölçmek için bir yol gösterici olacaktır.” dedi.