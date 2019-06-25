Bilim insanlarından ilginç buluş: Beynin bu özelliği ilk defa fark edildi

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Araştırmacılar, beyindeki duygusal işlemlerin kilit merkezi olan amgdaladaki gizemli bir nöron grubunun, çocukluk boyunca olgunlaşmamış, doğum öncesi gelişimsel bir durumda kaldığını buldular.

Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco (UCSF) ileri biyomedikal araştırmalar böümünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, yeni keşfedilen hücrelerin çoğunun ergenlik döneminde hızla olgunlaştığı ve beynin duygusal gelişiminde anahtar rol oynadığı da fark edildi. Araştırmacılar, bu nöron grubunun, bazı insanlarda yaşam boyunca olgunlaşmadığını açıkladılar.

Pittsburg Üniversitesi'nde nörobilim profesörü olan Shawn Sorrells, "Bu bulgu, beynin duygusal tepkilerini yaşam boyunca nasıl esnek tuttuğu hakkında yeni fikirler ortaya koymamıza yardımcı olacak." dedi.

Amigdala (corpus amygdaloideum) beyindeki hipotalamus bezinin üzerinde, badem şeklinde olan ve beynin temporal loblarının derinliklerinde yerleşen nöronların oluşturduğu beynin bir bölümüdür. Çevremize duygusal tepkileri öğrenmede kilit rol oynar. Çocukluk ve ergenlik döneminde (insan beyninin geri kalanının çoğunun büyümesi bittikten sonra) amigdala, iki milyon nöron kadar daha genişlemeye devam eder.

Yapılan son araştırmada, amigdalanın hızlı büyümesini açıklamaya yardımcı olabilecek, paralaminar çekirdeği (PL) olarak adlandırılan bir amigdala bölgesindeki benzersiz bir olgunlaşmamış nöron grubunu saptanmış, ancak araştırmacılar bu hücrelerin nereden geldiği ya da beyin gelişmesinde oynadıkları rolün ne olduğu hakkında çok az fikir sahibi olmuşlardır.

Araştırma 21 Haziran 2019'da Nature Communications'da yayımlandı.