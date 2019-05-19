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  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 146 genç girişimcimize hibe desteği vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 146 genç girişimcimize hibe desteği vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 146 genç girişimcimize hibe desteği vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni'ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz." dedi.

(AA)

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