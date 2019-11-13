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  3. ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Demir, 'Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz.' dedi.

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı. Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.

(AA)

 

 


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