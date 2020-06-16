Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8298
  • 7,7456
  • 378.871
  • 109556
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Araştırmalar ortaya koydu! Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi
16 Haziran 2020 Salı 02:28 | Son Güncelleme:

Araştırmalar ortaya koydu! Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Araştırmalar ortaya koydu! Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi

Dünyada buzla kaplı olmayan toprakların neredeyse yarısına insan eli değmediği bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, ABD'de Ulusal Coğrafya Topluluğu ve California Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, insanoğlunun hızla ve kararlı biçimde harekete geçmesi halinde Dünya topraklarının kabaca yarısının kısmen el değmemiş biçimde korunabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Global Change Biology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde insan eli değmemiş toprakların oranını hesap etmek için yakın geçmişte çıkan ve doğal toprakların antropojenik topraklara dönüşümünü ortaya koyan 4 küresel harita karşılaştırıldı.

İnsanın etki ettiği topraklara, tarla ve çiftliklerin yanı sıra şehirler ve madencilik yapılan arazilerin dahil edildiği belirtildi.

Araştırma ekibinde yer alan coğrafya profesörü Erle Ellis, "İnsanın toprak kullanımı, Dünya'nın kalan doğal ortamlarını, özellikle ılıman ve yaşamaya daha elverişli bölgelerde gitgide tehdit ederken, toprakların neredeyse yarısı geniş çaplı yoğun kullanımın olmadığı yerlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yeryüzünün yaklaşık yüzde 15'i, okyanusların da yüzde 10'u şu anda bir biçimde korunuyor. Öte yandan bazı çevre örgütleri, hükümetlere, yeryüzünün ve okyanusların koruma altındaki bölümünü 2050'ye kadar yüzde 50'ye çıkarmaları çağrısında bulunuyor.

Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var
Belediye Başkanı isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar!
Erzincan'da bir araç nehre düştü: Ölü ve yaralılar var!
Uluslararası topluma çağrı: Hesap sorulsun!
İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır
Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar devam edecek mi?

Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar devam edecek mi?

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Deprem çantasında ne olmalıdır?

Deprem çantasında ne olmalıdır?

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı aç

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı açıkladı