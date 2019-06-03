  • $5,8711
  • 6,5642
  • 248.293
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 11:42 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:43

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

Boeing, Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam ile ScanEagle insansız hava aracı (İHA) satışı için 47 milyon 930 bin dolarlık anlaşma imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Boeing'in bağlı kuruluşu Insitu Inc, 34 adet ScanEagle insansız hava aracı için 47 milyon 930 bin dolarlık anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında İHA'ların 12'si Malezya'ya, 8'i Endonezya'ya, 8'i Filipinler'e ve 6'sı Vietnam'a verilecek.

Bu sipariş; yedek yükler, tamir parçaları, destek ekipmanı, aletler, eğitim ve teknik hizmetleri de kapsıyor. Üretimin yüzde 77'si Vaşington’da yapılacak. Malezya'daki çoklu kıyı ve deniz bölgelerinde yüzde 9'u, Filipinler'de yüzde 5'i, Vietnam'da yüzde 5'i ve Endonezya'da yüzde 4'ü yapılacak. İHA'ların Mart 2022’de tamamlanması bekleniyor.

ScanEagle İHA'ları, kara ve su üzerinde keşif için kullanılır. Küçük boyutlara sahip olan ScanEagle, alçak irtifalarda görev yapan insansız bir hava aracıdır.

Görenler gözlerine inanamadı! Bakın balkona neden çıkmış

<p>Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor. Burayı ilk kez gören v

Karadeniz Fıkrası Gibi Olay: 5 Katlı Apartmanın Altından Sokak Geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil satışı yapan esnaf bayram satışından memnun

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.