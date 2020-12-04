200 bin liralık BİGG desteği için son 11 gün

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri hedefiyle yürütülen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı için başvurular devam ediyor. Karşılıksız olarak sunulan 200 bin liralık desteğin yüzde 40’lık kısmı girişimcilere peşin ödeniyor.

ONLINE YAPILACAK



TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor. Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı’na katılan ve BİGG desteğine hak kazanan girişimciler, şirket kurulum ücretlerinin karşılanmasına yönelik özel bir finansal destekten de faydalanıyor. Yeni dönemde Girişim Fabrikası tarafından tamamen online olarak yürütülecek program kapsamında girişimciler, alanında uzman eğitmen ve mentorlarla çalışarak iş fikirlerini geliştirecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR



Üniversite son sınıftan başlayarak, en son aldığı derece üzerinden maksimum 10 yıl geçmiş ve herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmayan herkes programa başvurabiliyor. Kadın girişimciler, araştırmacılar, mezunlar ve son sınıf öğrencileri programa kolaylıkla başvuruda bulunabilir.