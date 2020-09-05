100 milyon liralık fonla girişimcilikte yeni hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım attıklarını belirterek, “İmzalanan sözleşmeyle, ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kuruluyor” dedi. Kocaeli’de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni programına katılan Varank, katma değerli bir büyümeye giden yolda, yeni teknolojileri odağına alan parlak fikirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir adım attıklarını belirten Varank, şöyle konuştu:

HERKES KAZANACAK

“Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilir. Potansiyel gördüğünüz şirketin hissesini, erken aşamalarda alıp, hem onun gelişmesine hem de ilerde kaydedeceği başarılara ortak oluyorsunuz. Günün sonundaysa; hem yatırım yaptığınız şirket, hem siz, hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkıyor. Bu fon; bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Söz konusu fondan faydalanmak isteyen şirketler, Yatırım Komitesi’nin çağrılarını yakından takip etmeliler. Teknoparklar, Ar-Ge ve kuluçka merkezlerinde belirlediği firmalara davette bulunacak.”

10 ‘TURCORN’ HEDEFİ

Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisinin de güçlü entelektüel sermaye olduğunu ifade eden Varank, “Çok cevval gençlerimiz var. En yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikayeleri. Küçük ekiplerle, büyük işlere imza atıyor, küresel çapta ses getiriyorlar. İlk TURCORN’umuzu oyun sektöründe çıkarmış olmamız kesinlikle tesadüf değil. 2023’e kadar en az 10 TURCORN çıkaracağız derken, biz kendimize bu potansiyeli baz aldık” dedi.

YAZILIM OKULU AÇIYORUZ



Bakan Varank, şöyle devam etti: “Bilişim Vadisi’nde ayrıca Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında bir yazılım okulu açıyoruz. Önümüzdeki sene şubat ayında ilk öğrencilerimizi almayı planlıyoruz. Bu okulda öğretmen olmayacak.”



TOGG’LA VADİYE TALEP YÜZDE 50 ARTTI



Türkiye'nin Otomobili’nin Ar-Ge’sinin de burada yapıldığını vurgulayan Bakan Varank, şöyle konuştu: “TOGG’un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisi’ne çok yoğun bir talep artışı oldu, firma başvuruları yüzde 50 arttı. Bilişim Vadisi’nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz.”

