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Yeni kurulların gündemi salgın

Yeni kurulların gündemi salgın

Başkan Erdoğan'ın oluşturulacağını açıkladığı, gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal politikalar kurullarının gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

OSMAN NURİ CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan yeni önlemler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının ikisinin yapısında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Daha önce sağlık ile gıda aynı kurul, sosyal politikalar ise müstakil bir kurulu olarak çalışıyordu. Bu kurullar, Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Kurulu ile Sağlık ve Sosyal Politikalar Kurulları oluşturuluyor.

SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKA

Korona salgını ile birlikte gündeme gelen gıda tedariki ve gıda güvenliği yeni oluşturulacak olan Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Kurulu’nun öncelikli gündem maddesi olacak. Salgın sonrasında Türkiye’nin gıda sıkıntısı çekmemesi için alınacak önlemlerde yine kurulunun öncelikleri arasında yer alacak. Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklarının korunması kurulun görevi arasında yer alacak.

Korona salgını sırasında hem sağlık hizmetleri hem de sosyal politikaların bir birine olan etkilerin gözlenmesi nedeni ile bu kurullar tek çatı altında toplandı. Yeni oluşturulan kurul bir taraftan sağlık politikalarını yönelik kararlar alırken, diğer yandan da bu politikaların sosyal hayata etkileri de bu kurulunun gündeminde olacak. 

DOĞRUDAN BAŞKAN’A BAĞLI

Doğrudan Başkan Erdoğan ile çalışacak olan kurullar, görev alanlarına giren konularda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer kişilerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyecek, yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Erdoğan’a rapor sunacak. Yasa gereğince kurullar en az üç üyeden oluşacak. Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra kurul üyeleri de ilan edilecek.

BAŞKAN’DAN KOLONYA VE MASKE

Başkan Erdoğan’ın 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamasının ardından polis ve bekçiler dün dağıtıma başladı. Paketlerde Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.  


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