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04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00

'Veri kopyalama yasadışı'

'Veri kopyalama yasadışı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş’ta muhtarlarla bir araya geldi.

Soylu, 19 gündür İstanbul’un farklı ilçelerinde muhtarlarla toplantılar yaptığını belirterek, “Bekçi sisteminde verimlilik alıyoruz, asayiş olaylarında da ciddi düşüş görüyoruz. İstanbul’da geçen sene günde 79 hırsızlık yapılırken, mayıs sonuyla 39 hırsızlığa düştü” şeklinde konuştu. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanmasına ilişkin hamlesinin büyük bir talihsizlik olduğunu ifade eden Soylu, “Bu devlet hayatıyla da devlet ciddiyetiyle de bağdaşmaz. Alıp ne yapacaksın? Kanunen de doğru değil. İnsanların kişisel verileri önemlidir. Öyle isteyen istediği şekilde kullanabilme kabiliyetine sahip değildir” diye konuştu.  

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