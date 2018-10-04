Üniversitelere kariyer rehberliği 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, öğrencilerin burs miktarlarını artırma kararı aldıkları müjdesini verdi: “Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için kredi, burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktora da ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık.”

REEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, “Üniversitelerimizin tamamında kariyer merkezleri kuracağız. Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle işbirliği halinde faaliyet gösterecektir Üniversitelerimizde kariyer etkinlikleri düzenlenecek, öğrencilerle işverenler doğrudan muhatap olarak birbirlerini tanıyacak” dedi.

ÖZEL DESTEĞE GEREK YOK

Erdoğan, “Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır” dedi.

Halk varsa demokrasi vardır

Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük. Batı’nın medyasında yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördüncü kuvvet falan. Bizim derdimiz halkımız. Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür.

Yabancı dilde merkezi standart

Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz. Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları, ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir. Eğitim-öğretim hayatında ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ bilinciyle yetişen hiç kimse, ne içeride ne dışarıda ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkışmayacaktır.

MEZUNLARIN İSTİHDAMLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Üniversite mezunlarının istihdamlarını takip ederek bölüm bazında başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz.

İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde ‘Yetenek Yönetimi’ sistemine geçmektir. Üniversite mezunlarının istihdamlarını takip ederek üniversite ve bölüm bazında başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz. Böylece hangi üniversitemizin ve hangi bölümlerimizin öğrencilerimizin istihdamına ne düzeyde katkı sağladığını da görebileceğiz. Ölçüm sonuçlarını desteğin kriterlerinden biri haline getirmeyi düşünebiliriz.