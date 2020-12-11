Azerbaycan’ın 44 günde 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarması, coşkulu bir biçimde kutlandı. Bakü Azadlık Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalarda Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2783 Mehmetçik törende Mehter Marşı eşliğinde yürüdü.

MÜCADELE DAHA BİTMEDİ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu zafer, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir” diyerek şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesiyle Azerbaycan’ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Dağlık Karabağ’a yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor.”

İLİŞKİLER ELE ALINMALI



“Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ’da yaşananlardan ders çıkarırsa yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah’ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.”

TÜRK’ÜN ZAFER GÜNÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Türkiye bize güç verdi. Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bağlı olan, birbirinin yanında olan ülkeler yoktur” diye konuştu.

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile birliğini dünyaya gösterdiklerini belirterek “Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü” diyerek şöyle konuştu: “Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir. Azerbaycan ordusu sadece bir amaçla savaştı, o da işgalin son bulmasıydı. Ermenistan Hocalı Soykırımı’nı yaptı. Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.”

MACRON SİYASETİ, DEVLET YÖNETMEYİ ÖĞRENEMEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan’ın yönetimi ile. Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. ‘Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım’ diye bir derdimiz yok” diyerek şunları kaydetti: “Geleneksel Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği var. Aynı zamanda Türkiye-Rusya-İran işbirliği var. Bütün bu platformları birleştirip tek platform yapabiliriz. Ermenistan iddialarından el çeker, geleceğe bakarsa onların da bu platformda yeri olabilir. 30 sene niçin Karabağ’da bu çile çektirildi? Bu Minsk üçlüsü Amerika, Rusya, Fransa niçin bu kadar oyaladı? Bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu.”

FRANSA ARADI, DÖNMEDİK



“Tabii zaman zaman bize de ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Burada liderlikler çok önemli. Kalkıp da sen Karabağ için ‘burası artık devlettir” deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Demek ki siyaseti öğrenememişsin, devlet yönetimini de anlamamışsın.”

VİZELER KALKIYOR

İki ülke arasında orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesinden, medyada stratejik işbirliğine kadar birçok alanda anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vizesiz seyahati sosyal medyadan müjdeledi: “Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet’e de bu yakışır!”

‘HANUKA BAYRAMI’ MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı’nı kutladı: “Musevilik inancına sahip tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum. Dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkede yaşayan herkesin, herhangi bir ayrıma maruz kalmaksızın, kendi inanç ve geleneklerini özgürce yaşayabilmesine büyük önem atfediyoruz.”

BATI’YA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı: “Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Tüm uluslararası platformlarda bu tehditlere karşı mücadele veriyoruz.”

HEPİMİZ YARADAN’IN ESERİYİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da, İnsan Hakları Günü’nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Birbirimize, Yaradan’ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, ‘öteki’ yerine ‘biz’ diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve ‘ama’ demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.

Tören alanına, 28 yıllık işgalin ardından Şuşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan bayrağı getirildi. 44 günlük savaşa katılan askeri birliklerin sancakları da alanda görüldü. İki ülke askerinin törendeki uyumu izleyenlerce alkışlandı. Savaşta yaralanan gaziler de geçit töreninde yer aldı.

ANLAMLI GÖNDERME



Görkemli törende 44 günlük operasyonda ele geçirilen Ermenistan’a ait silah, mühimmat ve araçlar sergilendi. Üzerinde “Karabağ Azerbaycandır” yazan büyük boyutlardaki bir platform, askeri bir aracın çekiciliğinde meydana getirildi. Platformun, ele geçirilen Ermeni araçlarından ele geçirilen plakalarla yapıldığı ortaya çıktı. Ermenistan, Karabağ’ı işgal ettiğinde Azerbaycan araçlarının plakalarını sergilemişti.

DÜŞMAN KORKUTAN



Karabağ zaferinde önemli görevler üstlenen Bayraktar İHA ve SİHA’lar Azadlık Meydanı’ndaki törende yer aldı. Sunucu TB-2’yi anonslarken “Araç üzerinde, düşmana korku salan, düşmanı sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, en son teknoloji SİHA Bayraktar TB-2 geliyor” dedi.

BAKÜ’DE ŞÜKÜR NAMAZI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Bakü’deki Şehitler Camii’nde şükür namazı kıldı.

HAYDAR ALİYEV’E DUA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan’a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.