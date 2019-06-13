'Türkiye S-400 sistemini almıştır, bu işi bitirdik'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Yerel seçim, yeni askerlik sistemi ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Böyle bir sistemi Amerika'dan istedik mi, istedik. Verdin mi, vermedin. S-400 gayet uygun fiyatlarla ve üstelik ortak üretime de geçebilme imkanlarını, sözünü almak suretiyle sözleşmemizi imzaladık. Sayın Trump'a da 'sizden Patriot alırız' dedik. Ama evet diyemediler" şeklinde konuştu.

HEDEFLERİ AK PARTİ'Yİ İNDİRMEK

F-35'lerle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye F-35'lerin aynı zamanda üretim ortağıdır. F-35 projesinden dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da olacağız. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz" dedi. "Suriye'nin kuzeyinde YPG, PYD, PKK'ya en büyük desteği veren kim?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bizim stratejik ortağımız. On binlerce TIR'la silah mühimmat gönderdiler mi? Şimdi bunların tek hedefi acaba AK Parti'yi iktidardan nasıl indirebiliriz? Ama indiremeyecekler, bunlara gücü yetmez. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör hattını paramparça edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz."

Hırsızlıkları önlemek için özel hazırlık

Başkan Erdoğan, Yargı Reformunun ilk paketini Meclis'e getireceklerini dile getirerek, 31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. "Ankara ve İstanbul'da kazandık" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul'a kimin hizmet edebileceği daha iyi anlaşılıyor. Maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür."

Önümüzde seçimler için 4-5 yıllık bir dönem var

Erdoğan, "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye seçimleri için 5 yıllık dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir" dedi.

Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar

Başkan Erdoğan, "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar" diye konuştu.

Yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşmayacak

Askerlikte devrim niteliğinde bir reformun hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir" dedi. Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur."