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Türkiye IKBY'deki seçimlerin barışçıl geçmesinden memnuniyet duydu

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) önceki gün yapılan milletvekilliği seçimlerinin, barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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Sözcü Aksoy, bakanlığa IKBY'deki milletvekilliği seçimine ilişkin yöneltilen bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

"IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, açıklamasında, "Seçim sonuçlarının, Irak’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması bakımından hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 30 Eylül Pazar günü genel seçimler için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı.

(AA)

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