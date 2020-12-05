Terörle dirsek teması var! 'CHP artık kendini toparlayamaz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Namazın ardından gündemdeki konularla ilgili soruları cevaplayan Erdoğan CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı hakaret davasıyla ilgili konuşan Erdoğan “Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl mesajlar verilmesi gerekir, bunu bilmesi lazım” dedi.

CHP teşkilatlarından art arda gelen taciz haberleriyle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi.

ŞİRAZESİ KAYBOLDU



“Her zaman temiz belediyecilik, ahlâki belediyecilikten bahseden zat, ne yazık ki tabanına, seçtiği elemanına sahip olamadığının uygulamasını ortaya koymuştur. Hatta daha da ileri gidiyorum... Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan, çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır. İstinaf’tadır. Buradan da ne çıkacağı belli değildir. CHP’nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra çok çok zordur. Terör örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola yürüyen bir CHP ile bu dönemde tanıştık. Bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki kendilerini toparlayamayacaktır.”

Başkan Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cuma namazını Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri kıldırdı.

MACRON FRANSA’NIN BAŞINA BELA OLDU



Fransa’nın Karabağ’ı tanıma kararını değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: “Fransa’nın bir defa arabulucu hüvviyeti kaybolmuştur. (Cumhurbaşkanı) Macron Fransa’nın başına beladır. Temennim odur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun. Değerli kardeşim Aliyev, ‘Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler’ dedi. Aynı tavsiyeyi veriyorum.”

SAĞLIĞIM İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIM



Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan “Çin’den sipariş verdik. Aşıda çeşitlilik kesinlikle var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm, bakanımız da görüştü. Rusya ile de görüşmeler var. Sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız. Aşı olurum. Vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor” dedi. Erdoğan, yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir Topbaş’ın durumunun iyiye gitiğini söyledi.

ALTUN’DAN GENÇLERE ÇAĞRI: KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ OLUN



Türk Kızılay’ın “İyilik kime yakışmaz ki?” söyleşisine katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle insani yardımda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi” dedi. Afrika’dan Asya ve Güney Amerika’ya kadar sömürü değil kader ortaklığını hedeflediklerini söyleyen Altun, “Bizim orada ne işimiz var’ diyenler için “Siyasi çıkarlar uğruna milletimizi ırkçılıkla zehirleme gayretindeler” ifadesini kullandı. Altun “Gençlerimizi, Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum, bizi birbirimizden farklı kılan her şeye rağmen özümüzün bir olduğunu daha iyi anlayacaklar” dedi.