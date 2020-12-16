TBMM'den ABD'ye tarihi mesaj: Milli menfaatimiz için millete hesap veririz

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alması sebebiyle Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alan ABD’ye TBMM’den kınama geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ABD’ye karşı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekilİ Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu imzaladı. Bildiride şu ifadeler yer aldı: “ABD yönetiminin Türkiye’ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz.”

ABD, YANLIŞTAN DÖN



“Türkiye NATO’nun saygın müttefikleri arasında yer almaktadır. Hasmane ajandaların ilişkileri rehin almasına müsaade edilmemelidir. ABD’yi yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”

İTTİFAKIN BÜTÜN DEĞERLERİ SARSILDI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” dedi.

ABD’NİN KARARINI REDDEDİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, yaptırım kararını reddettiklerini belirterek, “ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur” dedi.

KARARLI ADIMLARA DEVAM EDİLECEK



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek” dedi.

ABD, TÜRKİYE’Yİ KAYBEDEMEZ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez” dedi.

HDP ABD’Yİ DEĞİL TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI



TBMM’deki bildiriye imza atmayan HDP, bir de Türkiye’yi suçladı. Açıklamada, “Yaptırımlar beklenmeyen bir gelişmeymiş gibi bir yaklaşım sergilemeyi akılcı bulmuyoruz” denildi.