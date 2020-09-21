TBMM'de bir ilk! Genel Kurul'a iki dev ekran kuruluyor

Milletvekillerinin kürsüye çıkan isimleri tanıyamayarak çevrelerindeki milletvekillerine yönelttikleri “Kim bu konuşan vekil” sorusunun cevabını TBMM Genel Kurul Salonu’na kurulacak 2 dev ekran verecek. TBMM tarihinde bir ilk olacak uygulamada milletvekilinin kürsüye çıktığı andan indiği ana kadar görüntüsü ekrandan yansıtılacak. Ekranlar 1 Ekim itibariyle Genel Kurul Salonu’nda kullanıma hazır durumda bulunacak.

NET GÖRÜLEMİYORDU



Genel Kurul Salonu’nun büyüklüğü nedeniyle milletvekilleri zaman zaman kürsüye çıkan milletvekilini göremiyordu. Bazı durumlarda ise milletvekilleri kendi partilerinden olmayan bir milletvekilini kürsüye çıktığında tanımıyor ve çevresindeki diğer vekillere, kürsüdeki konuşmacının kim olduğunu ve hangi partiden olduğunu sorabiliyordu. Kurulacak ekranlar hem vekilin görüntüsünün daha net olmasını ve Genel Kurul Salonu’nun her yerinden rahatlıkla görülmesini sağlayacak hem de kürsüye çıkan vekilin ismi ve hangi partiden olduğu ekrana yansıtılacak.