'Suriye'nin zenginliği Suriye halkına ait'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı yapıldı. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı.

ABD’Yİ İZLİYORUZ

Toplantıda Suriye’de yaşanan son gelişmelere değinen Çavuşoğlu, ABD’nin, özellikle petrol rezervleri için Suriye’de bulunduğunu itiraf ettiğini belirterek, “Suriye’nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi. Çavuşoğlu, “Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce terör örgütü DEAŞ’ın yaptığı gibi YPG/PKK’nın da petrol kaçakçılığı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Biz Türkiye olarak, diğerleri gibi, ABD’nin de itiraf ettiği gibi Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı'nı Suriye’nin zenginliklerine el koymak için değil, teröristleri temizlemek için başlattık ve Suriye’nin bölünmesinin önüne geçtik. Toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bölgenin istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz.”

PKK ETNİK TEMİZLİK YAPTI, GÖZ YUMDULAR

ABD'de 1915’i ‘soykırım’ olarak kabul eden tasarıya değinen Dışişleri Bakanı, şunları söyledi: “Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı’da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye’de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz? Çifte standart var, ikiyüzlülük yapılıyor.”

HALKIN KAYNAKLARINI İŞGAL ETTİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman’ın Suriye’deki petrollerin gelirinin terör örgütü SDG’ye gideceğini duyurmasının ardından Twitter’da açıklamalarda bulundu. Çelik, “Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı ilan etmek işgalciliktir. Üstelik bu işgalcilik DEAŞ ve PKK gibi terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi. PKK herkesin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapı. Bu terör örgütünün etiketlerinden biri de SDG. Buna Suriye halkının kaynaklarını aktaracaklarını söyleyenler, Suriye halkına karşı terörden yana olduklarını bir kere daha tescil etmiş olurlar” ifadelerini kullandı.