01 Haziran 2020 Pazartesi 20:20 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Devlet Bahçeli: "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır."