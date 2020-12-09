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  • Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP Milletvekili Emir'in açıklamalarına sert yanıt
09 Aralık 2020 Çarşamba 16:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP Milletvekili Emir'in açıklamalarına sert yanıt

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP Milletvekili Emir'in açıklamalarına sert yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in koronavirüs aşısına yönelik açıklamalarına, "Sürekli yalan söyleyerek, yalanlarına cevap bekleyerek gündemi meşgul ediyorlar. Tacizin, tecavüzün üstünü örtmek için her gün bir kaç yalan söylemek zorunda kalmak çok acı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "Covid aşısı geldi, AKP'liler aşı olmaya başladı" açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi. 

Ünal, "Sürekli yalan söyleyerek, yalanlarına cevap bekleyerek gündemi meşgul ediyorlar. Tacizin, tecavüzün üstünü örtmek için her gün bir kaç yalan söylemek zorunda kalmak çok acı" paylaşımında bulundu.

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