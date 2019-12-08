'Savaş istemiyoruz ama gerekeni yaparız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya’nın başkenti Roma’da Corriere della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’de yaşanan sondaj geriliminde Türkiye’nin güç kullanıp kullanmayacağı sorulan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Biz, KKTC’nin garantörüyüz. Çözüm bulmak için her şeyi yaptık. Rum tarafı bir anlaşma yapmak istemiyor. Doğalgaz arama faaliyetleri üzerine tek taraflı etkinliklerin olmaması ve gelirlerin komisyon tarafından paylaştırılmasını öneriyoruz. Biz bunu Rumlara, Yunanistan’a, Avrupa Birliği’ne ve Birleşmiş Milletler’e kadar hepsine ilettik. Ama işbirliği istemiyorlar, ben de gemilerimi göndermek zorunda kaldım. Biz kimseyle savaşmak istemiyoruz ama gemilerimi korumam gerekiyorsa da gereken önlemler neyse bunları alırım.” Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirmek istediği, insani kriz yarattığı ve terör örgütü DEAŞ’ı yeniden canlandırdığı gibi pek çok yanlış haberin dolaşıma sokulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bunlar, orada küçük bir devlet kurmayı amaçlayan bazı ülkeler tarafından tasarlanan kara propaganda. Biz şimdi orada yeniden inşa etmeyi düşünmeliyiz. Herkesle de çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ESAD 500 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Çavuşoğlu, İtalyan gazetecinin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun “Mültecilerle ilgili Beşşar Esad’la konuşulabilir” şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak “Bu konuda Esad’la konuşulur mu”sorusuna şu yanıtı verdi, “Mültecilerin Suriye’ye dönüşünde herkesin yardımına ihtiyaç var. Belki onunla da konuşulabilir. Ama Esed konusunda Türkiye’nin pozisyonu net: 500 bin kişiyi öldürdü. Kimyasal silah kullandı. Bizim için o, ülkeyi birleştiren biri olamaz.”