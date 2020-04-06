'Salgına karşı devlet milletle el ele verdi'

Başkan Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık etti. Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ: Türk milleti İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istiyorum.

1. Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır.

2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonuna teslim edecektir.

3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40’ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır.

4. Gıda maddelerinin yüzde 40’ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri, ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.

6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır.

7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir.

9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40’ına el konulacaktır.

10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20’sine el konacaktır.

VİRÜSÜN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

MİLLETİMİZ GERÇEĞİ GÖRÜYOR: O gün ülke bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bugün de yapılan budur. Her ne kadar bazı kafalar, bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir. Bu salgının üstesinden gelecek imkana, morale ve kararlılığa da sahibiz.

1 MİLYAR 500 MİLYON TL TOPLANDI: İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Şu ana kadar başlattığımız kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti Meclis Grubu hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır.

PARAYLA MASKE YASAK: Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız.

1 MİLYON 300 BİN 65 YAŞA ULAŞTIK: Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.

HASTANELERİMİZDE SIKINTI YOK: Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık.

İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ: Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışması hızla devam ediyor, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yapıyoruz. Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız.

KORONA SONRASI ÜRETİM HAMLESİ



“Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır. Üretimi mutlaka sürdürme vurgusu yapmamızın sebebi budur. Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacak. Hizmet sektörümüz hem içerideki hem dışarıdaki bağlantılarını canlı tutacaktır. Kurulan yeni dünyada en güçlü şekilde yerimizi almak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekle kalmayacak, inşallah çok daha büyük bir hamleyi hep beraber gerçekleştireceğiz.”

136 BİN İŞLETMEYE MÜJDE



“Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerinde sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.”