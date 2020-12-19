Sağlıkçılara vefa adımı... Korona artık meslek hastalığı

Koronavirüs salgınının başından bu yana halkın sağlığı için fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına hükümetten müjde geldi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malulü’ hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeyle, koronavirüsü nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarına aylık bağlanacak.

EK ÖDEME, İSTİHDAM

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen genelge ile sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Vefat eden sağlıkçıların aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek. Genelgede, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecekleri kaydedildi.

TALİMAT BAŞKAN’DAN



Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan düzenlemeye ilişkin rapor isteyerek, bir an önce TBMM gündemine getirilmesine ilişkin talimat vermişti.