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  3. Eski DYP milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi defnedildi

Eski DYP milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi defnedildi

Eski DYP milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi defnedildi

Eski Doğru Yol Partisi (DYP) Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün cenazesi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İlgün'ün cenazesi, Malkara ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından topağa verildi.

Malkara'da 1940'ta doğan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İlgün, Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişliği ve Tekirdağ İl Genel Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

İlgün, 15, 16, 20 ve 21. dönemlerde Tekirdağ milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.

AA


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