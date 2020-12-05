MÜSİAD'la reform buluşması... 'Üretimdeki gücümüz çarkları çevirmeye hazır'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam etti.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Elvan, “Adalet Bakanı’mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.

SÜRECE DESTEK OLURUZ



MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan buluşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Sürecin destekçisi olacağız” dedi. Kaan şunları söyledi: “Üretim gücümüzün aslında gerekli koşullar sağlandığı takdirde yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır olduğunu göstermektedir. Son büyüme rakamlarının ayrıntılarındaki imalat sanayii katkısı ve sabit sermaye yatırımlarındaki artış, bu hususta umut verici. Başlatılan bu yapısal reform hareketini MÜSİAD olarak desteklediğimizin altını çiziyorum.”

PARADİGMA DEĞİŞİMİ ŞART



MÜSİAD Başkanı Kaan şunları kaydetti: “Pandemi süreci ardından yaşanacak yeni ekonomik yapı içinde ülkemizin hem tedarik hem de lojistik ağları açısından kendine hatırı sayılır bir yer bulması için şimdiden temel üretim ve yatırım paradigmalarımızda önemli değişimlerin yapılması şarttır.”