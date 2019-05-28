  • $6,0316
  • 6,7369
  • 247.762
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 18:27 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 18:29

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir." dedi.

"Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

"Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." 

<p>Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transf

Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim´den transfer açıklaması!!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Ege'deki "saklı cennet"

İnsanlar gibi tepkiler veren köpekler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.