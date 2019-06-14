'Mektubun sızması büyük ciddiyetsizlik'

Başkanlık Kabinesi Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde dün toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, ABD Savunma Bakanvekili Patrick Shanahan’ın, S-400 alımından vazgeçilmemesi halinde, F-35 uçaklarının teslimatının ertelenmesi ve Türkiye’nin ABD ve NATO ilişkilerinin aksayacağı yönündeki mektubundan duyulan rahatsızlık yinelendi.

GEREKEN CEVAP VERİLECEK

Mektubu ABD'nin eşzamanlı olarak basına sızdırdığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır. Gönderildiği anda sızdırılması ciddiyetsizliktir. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile bu konuları ele aldık. Mektubun muhtevasına, üslubuna uygun bir cevabın verileceğinden hiç kimsenin endişesi olmasın" açıklamasında bulundu.

PKK DEVLETİ İHTİMAL DIŞI

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye-Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir. Bunu Afrin'de de İdlib'de de Fırat'ın doğusunda da kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE'DE İSTANBUL MESAİSİ

Başkan Erdoğan, Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. 40 dakika süren görüşmede askerlik sistemi düzenlemesi ve İstanbul seçimlerinin ele alındığı öğrenildi.

BELEDİYELER BİRLİĞİNİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberindeki heyeti Beştepe’de kabul etti.

Erken terhise hazırlanın

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan "Yeni Askerlik Sistemi'nin hayırlı olması" dileğiyle paylaşım yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Profesyonel askerlik yaygınlaşacak. Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak. Bedelli askerlik hakkı kazananlar 1 aylık temel eğitimden geçecek. Yükümlüler 6 ay askerlik yapacak. Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak, ikinci 6 aylık görevinin ardından mümkün olacak.”

Cemil Meriç'i andı

Başkan Erdoğan, Cemil Meriç'i vefatının 32. yılında Twitter'dan andı. Erdoğan, "Kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi