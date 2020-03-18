Liderlerden virüs önlemi

OSMAN NURİ CERİT



Koronayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Başkan Erdoğan, mesai arkadaşlarıyla çalışmalarına aynı tempoda sürdürüyor. Ancak önlemler kapsamında, kalabalıklar arasında gerçekleştireceği tüm programlar ve yurtdışı ziyaretleri iptal edildi. Erdoğan, ziyaretçi de kabul etmiyor.

MHP lideri Bahçeli ise, çalışmalarını genel merkezde devam ediyor. Ziyaretçi kısıtlaması uygulanan Genel Merkez’de, hijyen kurullarına büyük önem veriliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da partide çalışmayı sürdürüyor. Ziyaretçi kısıtlaması uygulanıyor.