'Kibirlinin kalemini kırarız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı’nda partililere hitap etti. Erdoğan, Halk Bankası’na olan borcunu ödemediği için tartışmaların odağında olan Şehir Üniversitesi’yle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan “Bunlar Halk Bankası’nı dolandırmaya çalışıyor” dedi. Başkan Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

TAPU DEVRİ YAPMADIK

“Şehir Üniversitesi’nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye’de bugüne kadar hiçbir üniversiteye tapu devri olmamıştır. Öksüzün, yetimin hakkını kurdukları üniversiteye tahsis ediyorlar. Sayın Babacan’ın da imzası var bunun altında, Mehmet Şimşek’in var, Feridun Bilgin’in var. Hani bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyordu. Kimin ne olduğunu neler yaptıkları ile öğrenin. Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar.”

ÖDEME YAPMADILAR

“Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat bunlar Halk Bankası’na ödemelerini yapmıyorlar. Halk Bankası kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda bankaya borçları 417 milyon noktasında. Şimdi 'yapılandıralım' diyorlar. Yapılandıralım derken, bunu nasıl yapılandıracaksın. ‘Spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesi’nin neden yapılandırılmıyor’ diyorlar. Bunlar teminat bile göstermemiş. 'Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemelere ipotek koyun' diyorlar. Mevcut kotanı doldurmadan yeni alacağın öğrencilerle ilgili nasıl oluyor da bir bankaya teminat olarak veriyorsun. Tabi bizi halef-selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. ‘Siz bu işi arzu ederseniz hallederseniz’ dedi. Ona dedim ki ‘Temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. Hamdolsun bizim dönemimizde 17 yıldır bizim bankalarımızın hiç kasaları boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız.”

KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE

Erdoğan şunları söyledi: "Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerimizin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde böyle uygulama yok. Bizim burayı tahsis etmemiz bunlara ne denli önem verdiğimizin ifadesiydi. Şahsımın bir muhalefetliği olsaydı, Maltepe’de Tekel’in 2,5 milyarlık arazisini niçin bunlara tahsis edeyim. Derdimiz üniversitelerimizle, geleceğe yürüyelim. Bu işin Danıştay’a başvurusunu yapan da CHP’nin her zaman yanında duran Mühendisler Odası’dır. Kimin eli kimin cebinde belli değil.

GÖNÜL KIRANIN KALEMİNİ KIRARIZ

AK Parti teşkilat yapısına seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Unutmayın milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın insan gönlünü kıranların, partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız. AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. AK Parti maziden atiye olan yolculuğun altın halkalarından biridir."

KİBİRLİ DAVA ADAMI OLMAZ

Vatandaşa yukarıdan bakan kibir abidelerinden dava adamı olmaz. Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Makamın gücüne güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Şimdi kongre sürecine giriyoruz. İlçelerde illerde bu hassasiyete büyük önem vermemiz lazım.

SURİYE HALKI ‘GİDİN’ DEMEDEN ÇIKMAYIZ

Başkan Erdoğan Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili şunları söyledi: “DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Dünyada DEAŞ’a karşı mücadele veren ikinci bir ülke yok. Son 4’lü zirvede bunları konuştuk. Kendilerine bunları açık açık söyledik. Siz oraları terk etmedikten sonra ve Suriye halkı “teşekkür ederiz, gidin” demedikten sonra biz oradan çıkmayız. Söyleyecekleri bir şey yok. Bakın Fransa’nın her tarafı yanıyor, hali ortada.”

AKDENİZ’DE OYNANAN OYUNLARI BOZDUK

Libya ile imzalanan ve Akdeniz’deki yetki alanının sınırlarının belirleyen anlaşmanın onaylanarak Birleşmiş Milletler’e gönderildiğini belirten Erdoğan, “Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan zaman zaman bir araya geliyor. Bir skandal da oldu. Libya büyükelçisini deport etti. Ne kazandınız? Libya’daki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye ve Libya arasındaki bölgede, garantör ülke olarak haklarımız var. Milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın çıkarlarını korumada dik durduk, dik duracağız. Bizi köşeye sıkıştırmak için diplomasinin yanı sıra ekonomiyi de devreye soktular ama başarılı olamadılar” diye konuştu.