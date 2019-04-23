Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın babası Mustafa Kırıkcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin, “Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını” dedi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı içinde bulunduğu koşullar nedeniyle görmediğini ifade eden Kırıkcı, “Kendi acımı yaşıyordum. Akrabalarım ve ailem oğlumun acısını yaşıyordu. Şehit babası olarak acımı tüm Türkiye paylaştı. Vatanımız, milletimiz sağ olsun” diye konuştu. Kırıkcı, akrabalarının yaşananlarla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

BİZİM İLGİMİZ YOK

“Kılıçdaroğlu’nun gelip gelmemesiyle ilgili hiç haberimiz yok. Ben ancak şehidimle ilgilendim, naaşını gittim önce havaalanından, sonrasında GATA’dan aldım. Ondan sonra acımdan kendimi de kaybettim.”

Saldırgan yakalandı

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün'le 9 kişi gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan dört kişi serbest bırakılırken, Sarıgün ve diğer dört şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osman Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunun tespit edildiğini, AK Parti’den ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.