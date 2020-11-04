İzmir'e 29 milyon liralık destek

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İzmir’de meydana gelen depremle ilgili “Enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, deprem bölgesine yönelik çalışmalar hakkındaki kararları açıkladı:

KREDİLERE 1 YIL ERTELEME



• Bölgeye 29 milyon liralık kaynak gönderildi.

• Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlara 30 bin lira eşya yardımı yapılacak.

• Evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardımda bulunulacak.

• İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafa TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

• Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank’tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.

• Deprem konutlarının inşasına 1 ay içinde başlanacak.

• Evleri hasar gören, evlerine girmek istemeyenler için 2700 çadır kurulmuş, battaniye ve ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir.

• Çadır kentlerde 6700 civarında vatandaşımız barınıyor. Kamuya ait tüm yataklı kurumların imkanları da İzmir halkının istifadesine sunulmuştur.

530 HASARLI BİNA



• Bayraklı’da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya başladık. 20 gün içinde kullanıma hazır hale getiriyoruz.

• İzmir’de çeşitli derecelerde hasarlı ve yıkılmış 530’a yakın, Manisa’da ise 16 bina bulunuyor. En çok hasar Bayraklı, Bornova, Aliağa ve Seferihisar ilçelerimiz takip ediyor. Kalan riskli binaların yıkımını en kısa sürede bitireceğiz.

1.5 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK



Başkan Erdoğan, Türkiye genelindeki konut çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: Riskli yapı olarak belirlediğimiz 688 bin adet konut ve işyerinden 674 binin yıkım ve tahliye işlemini tamamladık. Acil olarak 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz. TOKİ’nin tamamladığı, inşa halinde olan, projelendirdiği konut toplamı 970 bini bulmuştur.

KALPLERİ NEFRET DOLU MAHLUKLAR



Erdoğan, afetle ilgili yalan haberlere sert tepki gösterdi: Afetzedelere çadır verilmediğinden, müzikle karşılandığımıza dek pek çok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi partilerin bu işin bizzat kaynağı olması daha üzüntü verici. Ortak bir acıyı istismar edenlerin sıfatları ne olursa olsun, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum.

TOPLU ALANA 22.00 SINIRI



Başkan Erdoğan, koronavirüs konusunda da önemli açıklamalarda bulundu, alınan yeni kararları açıkladı:

• Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, kaplıca, hamam, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00’de bitecek.

• Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacak.

• Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulanabilir hale getirmeyi planlıyoruz.

• Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

BEDEL ÖDETMEYE ÇALIŞIYORLAR



Erdoğan, İslam’a yönelik saldırılara da değindi: “Avrupa ülkelerinin bir kısmı İslam’ı yeniden şekillendirme teşebbüsüne girecek kadar sınırlarını zorlamaktadır. İslam’ın yayılışının önüne geçilmiyor. Türkiye savunduğu ve sembolü olduğu İslam’a bağlılığını güçlendirdikçe saldırıların dozu artıyor. Asırlık düzenlerini bozduğumuz için bize bedel ödetmeye çalışanlar, sırça köşklerinin başlarına yıkılacağı korkusuyla kontrollerini daha fazla yitiriyor. Medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluktan kaçmayacağız. Gerektiğinde kanımızı dökmekten çekinmeyerek bu şerefe layık olabilmek için çalışacağız.”

TBMM’DE DEPREM KOMİSYONU



İzmir depreminin ardından siyaset de harekete geçti. TBMM’de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

ÖLÜM BU KADAR UCUZ OLMAMALI



MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada İzmir depremine değindi. Bahçeli, “Keşke uyarılar, hazırlanmış raporlar dikkate alınıp çöken binaların depreme dayanıklı olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır” dedi.